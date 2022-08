Ora è ufficiale: Kastanos è un nuovo giocatore della Salernitana

Ha un gol mai realizzato da restituire al più presto alla Roma, il 14 agosto, nel giorno del debutto in campionato. Allo stadio Olimpico, Kastanos sbagliava un rigore in movimento, nel giorno in cui il vice di Mourinho sentenziava "tanto voi siete retrocessi" e Josè, da Special One dentro il recinto di gioco e fuori, lo bacchettava a mezzo stampa ricordando "che la Salernitana potrebbe ancora salvarsi e in ogni caso spero che i suoi tifosi eccezionali possano vedere presto la massima serie". Il club del cavalluccio marino non ha esercitato l'opzione di rinnovo ma poi ha deciso di riportare il centrocampista cipriota alla corte di Davide Nicola versando 300mila euro alla Juventus, per chiudere l'affare a titolo definitivo. Kastanos in maglia granata guadagnerà 500mila euro a stagione, per 4 anni.

L'annuncio

A Verona, in una notte gelida, realizzò su calcio di punizione un gol splendido, quello del blitz allo stadio Bentegodi. In occasione della sfida al Cagliari, in casa, fu di Kastanos lo spunto in area di rigore che fruttò la trasformazione dagli undici metri di Verdi, dopo l'atterramento subito da Lovato, oggi compagno di squadra. " L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026", ha annunciato la Salernitana sul proprio sito ufficiale.