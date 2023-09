Lassana Coulibaly in campo con la mascherina: la Salernitana spera di utilizzarlo contro il Torino

Lassana Coulibaly, l'insostituibile del centrocampo, si è fatto male in allenamento, durante il ritiro della Nazionale. Ha riportato la frattura del setto nasale e la Salernitana attende l'esito degli esami ai quali sarà sottoposto oggi. Poi deciderà la strategia, insieme al calciatore e allo staff sanitario.

Lo scenario

Coulibaly potrebbe scendere in campo con l'ausilio di una mascherina protettiva, come fa da tempo Osimhen, campione del Napoli. Molto dipenderà, però, dalla sua capacità di adattarsi in fretta al "corpo estraneo" sul volto: dovrà dare garanzie di riuscire a respirare bene e vedere bene, senza difficoltà. A quel punto potrebbe scendere in campo con il naso protetto, in grado di affrontare la prossima partita con il Torino che si presenterà - per caratteristiche dell'avversario - ad alto contenuto agonistico, ricca di duelli soprattutto nella zona nevralgica. L'utilizzo della mascherina protettiva è una prima ipotesi, già al vaglio in queste ore. La seconda è la riduzione della frattura, che ovviamente è una soluzione legata all'esito degli esami diagnostici ai quali il calciatore dovrà sottoporsi. Se Coulibaly dovesse presentarsi in campo contro il Torino, la Salernitana conserverebbe il proprio assetto in mediana: il maliano in coppia con uno tra Bohinen e Legowski. Se, invece, dovesse essere escluso, il giocatore norvegese e l'under 21 polacco dovrebbero fare coppia a centrocampo.