La Salernitana sfida la Lazio di Lotito, 5mila cuori granata allo stadio: parte la prevendita

Sarà uno stadio troppo piccolo per un amore troppo grande, ma anche per un appuntamento importante, che i tifosi attendono. E' inutile girarci intorno: giovedì Danilo Iervolino, presidente in pectore, ha fissato l'appuntamento davanti al notaio per il closing e quindi l'acquisizione della Salernitana, Il 15 gennaio, invece, la Lazio del presidente Claudio Lotito sarà ospite allo stadio Arechi. Pochi mesi dopo la turbolenta partita d'andata (un tifoso accoltellato) saranno i biancocelesti a far visita all'ippocampo. La partita presenta alti profili di rischio, tant'è che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha vietato la vendita dei biglietti nel settore ospiti e ne ha disposto la chiusura. In aggiunta, per frenare l'incedere del Covid, la Lega Serie A ha deciso che nelle prossime due giornate (Lazio e Napoli, per quanto riguarda la Salernitana) agli stadi potranno accedere solo 5mila persone.

La prevendita

La Salernitana ha riflettuto e poi ha ricalibrato tutto, distribuendo i tifosi nei singoli settori: 2mila posti in curva Sud (45 euro, compresa prevendita), 2mila posti nei Distinti (60 euro), 1000 posti in tribuna coperta (100 euro). La prevendita è cominciata oggo, 10 gennaio, alle ore 15. E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore. I tifosi potranno accedere allo Stadio “Arechi” soltanto se in possesso del Green Pass rafforzato (vaccinato o guarito) e dovranno obbligatoriamente indossare per l’intera durata dell’evento la mascherina FFP2. Al fine di accedere allo Stadio è obbligatorio stampare sia il tagliando d’accesso sia il Green Pass.

Diversamente Abili

Al fine di rispettare il principio di rotazione le persone diversamente abili che hanno fatto richiesta per il tagliando d’ingresso a loro dedicato in occasione della gara contro il Venezia e che avevano già ricevuto conferma positiva tramite mail potranno ritirare il tagliando giovedì 13 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso il Varco 25 dello Stadio “Arechi”.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

Per la gara Salernitana – Lazio non sono previsti accrediti omaggio per Tessere CONI, AIA e FIGC.