Biglietti formato ragazzi: la Salernitana fissa nuovi prezzi per i tifosi under 14

Biglietti scontati per gli under 14: la Salernitana fissa nuovi prezzi. Accadrà in occasione della sfida casalinga alla Lazio, il 19 febbraio. In tutti i settori dello stadio, fatta eccezione per la curva Sud Siberiano che non prevede tariffa under, la Salernitana ha previsto un'agevolazione per i ragazzi con un ulteriore sconto rispetto alla tariffa dedicata a donne e over 65.

I prezzi

Curva Sud 23 euro. Distinti 15 euro per gli under 14, 25 per donne e over 65, tariffa intera 45 euro. Tribuna azzurra 20 euro under 14, 27 euro per donne e over 65, 52 euro tariffa intera. Verde: intero 68 euro 34 per donne e over 65, euro 27 per under 14. Il biglietto in tribuna rossa costa, invece, 94 euro, 47 per donne e over 65, 40 per under 14.