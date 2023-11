No alla violenza di genere: lady Iervolino in campo, prima di Salernitana-Lazio

Il fischio d'inizio di Salernitana-Lazio coincide con la giornata internazionale contro la violenza di genere. Scende in campo anche Chiara Giugliano: allo stadio Arechi, la moglie del presidente granata Danilo Iervolino farà parte di un gruppo di 280 donne, pronte a ribadire il proprio no. La curva Sud Siberiano, a propria volta, ha invitato i tifosi a manifestare il proprio aperto dissenso contro la violenza di genere dipingendo il proprio volto con un segno rosso. Da mamma, moglie e lavoratrice, la signora Chiara commenta: "Le famiglie devono avere un ruolo più incisivo, al minimo sentore di atteggiamenti strani bisogna essere pronti a denunciare, ad aiutare e a farsi aiutare". Intervistata dal quotidiano Il Mattino, auspica "un intervento più incisivo delle istituzioni ed una crescente presenza di centri che supportino le donne in difficoltà e, perché no, anche gli uomini".

Lo scenario all'Arechi

Prima di Salernitana-Lazio, arbitri e giocatori in campo avranno un segno rosso sul viso. I capitani indosseranno fasce speciali e leggeranno un messaggio di sensibilizzazione. Aderisce anche la curva Sud Siberiano e gli ultras hanno invitato a manifestare contro la violenza di genere. "I nostri tifosi sono un fiore all’occhiello - commenta lady Iervolino - Sempre pronti a sostenere la squadra ma anche grandi e piccole battaglie. Siamo fieri di essere circondati da tanto amore". Poi alcune considerazioni sull'andamento del campionato fin qui e sulle possibilità di rimonta della squadra. "L'avvio è stato deludente ed è inutile negarlo - dice Chiara Giugliano -. Invito mio marito a non mollare. Non è l’uomo delle vincite facili e non smetterà di lottare per la salvezza. Rispetto allo salvezza 7%, oggi ci sono organigramma forte, esperienza di due anni di lavoro, una squadra che ha bisogno di una scintilla per brillare, una grande tifoseria. Contro la Lazio spero di rivedere gioco di squadra, passione, competizione e voglia di vincere. Ai giocatori non posso che dire "macte animo, siamo con voi".