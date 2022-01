Colantuono prepara la sfida alla Lazio: la Salernitana recupera 3 giocatori

Smaltita l'euforia per la vittoria di Verona, la Salernitana ritorna in campo per prepare l'ostica partita casalinga contro la Lazio, in programma il 15 gennaio allo stadio Arechi e con capienza ridotta a 5mila spettatori. Buone notizie per l'allenatore Stefano Colantuono.

La squadra

Rientrano in gruppo Ranieri, Obi e Ruggeri. Il mister della Bersagliera dovrebbe riconfermare il modulo 3-5-2 che ha già dato ottimi frutti a Verona, contro l'Hellas. Djuric e Gondo in attacco, problemi in difesa: la Salernitana deve rinunciare a Gyomber, squalificato, e potrebbe sostituirlo spostando Gagliolo al centro del terzetto in retroguardia con Ranieri alla sua sinistra e Veseli a destra.