La Lazio passeggia sui resti della Salernitana, decimata dal Covid: ko granata all'Arechi

Ci sono tutti: il presidente Iervolino con famiglia e anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. C'è soprattutto lui, il Covid: onnipresente, colpisce pesantemente la Salernitana. Il giro di tamponi concluso in tarda mattinata, poco prima di Salernitana-Lazio, ha come conseguenza altre rinunce forzate: assenti per Covid altri 3 giocatori, che si aggiungono a quelli del giorno prima. Tra un guaio virale e un altro muscolare, una squadra intera è fuori uso. Colantuono fa in tempo a mettere insieme undici-giocatori-undici, incluso il giovane moldavo Motoc, che esordisce nel terzetto difensivo insieme a Veseli e Delli Carri. In panchina, insieme a Guerrieri, secondo portiere, si accomodano Ruggeri e Vergani, poi quattro giocatori della Primavera: Cannavale, Russo, Perrone, De Lorenzo, qualcuno anche convocato ai tempi supplementari, al punto che si presenta con la borsa a tracolla, accompagnato dal papà.

La cronaca

Non si possono concedere 14 giocatori alla Lazio. I valori tecnici e il dislivello sono evidenti: Milinkovic Savic scappa via a Motoc e detta l'assist sul calcio di punizione (fallo di mano di Veseli) che la Lazio batte lesta. Tacco per Immobile che tutto solo, in area di rigore, trafigge Belec sulla propria destra (7'). Al 10', la Lazio raddoppia: discesa palla al piede di Pedro, Immobile è tutto solo, appostato sul palo lungo, e in spaccata chiude i conti. Al 35' la Lazio sfiora il tris: calcio di punizione velenoso, stacco di Immobile e inzuccata a colpo sicuro. La traversa e poi la riga di porta salvano la Salernitana.

La ripresa

Si apre con una bella iniziativa di Gondo sulla sinistra. Assist per Bonazzoli che tira lemme, lemme tra le braccia di Strakosha. Poi calcio d'angolo e mischia: Gondo si coordina ma conclude sbilenco, in curva. Due palle gol tra il 2' e il 3' di gioco sono la reazione granata al palleggio e alla superiorità tecnica laziale. Un barlume granata anche al 12': Gondo-Obi-Bonazzoli, tiro dell'attaccante rimpallato. Piove sul bagnato al 17' della ripresa: Ranieri ferma Lazzari con un fallo d'ostruzione, l'arbitro estrae il cartellino giallo e il terzino granata, diffidato, salterà Napoli-Salernitana. L'ammonizione la "guadagna" anche Lazzari ma serve pere festeggiare il terzo gol laziale dopo la percussione del 21'. Poi Belec ci ,mette i pugni, reattivo sulla propria sinistra, per deviare in corner il colpo di testa a colpo sicuro di Gyomber.