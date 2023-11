La Salernitana ritorna Bersagliera: batte la Lazio e ritorna in corsa salvezza

Ecco la rimonta, gli attributi e la scintilla: la Salernitana rivede il baratro contro la Lazio, può affondare di nuovo ma con la forza dei nervi e della disperazione rimonta e ribalta. Arriva la prima vittoria in campionato: 2-1 contro la squadra di Sarri. Erano i ragazzi di Sousa e adesso sono i ragazzi di Inzaghi: Kastanos fa 1-1 e poi Candreva ritorna Mast'Antonio regalando alla Bersagliera il successo tanto atteso da tutto il popolo granata.

La tattica

Inzaghi lascia in panchina Maggiore e schiera solo Lassana vicino a Bohinen. In partenza, il modulo scelto dalla Salernitana è 3-4-2-1 ma la presenza di Kastanos, che non giocava titolare dalla gara del debutto di SuperPippo (22 ottobre contro il Cagliari), consente di attrezzare la mediana in corsa anche con una mezzala in più, rinforzando il centrocampo con cinque giocatori. Candreva ritorna titolare e gioca a sostegno di Ikwuemesi. Nella giornata della rinuncia a Dia ed a Tchaouna, Inzaghi ha Simy come carta di riserva in panchina e porta con sé pure Cabral, riportato in extremis in lista over, al posto di Stewart. La Lazio, invece, perde in difesa sia Romagnoli sia Casale per infortunio. Il centrale vicino a Patric è Gila. In tribuna c'è il patron granata Iervolino ma non Lotito, ex patron della Salernitana e presidente della Lazio. Biancocelesti rappresentati dal direttore sportivo Fabiani.

La partita

Gara molto tattica e bloccata: Daniliuc si sgancia dalla linea difensiva e va in pressing altissimo su Marusic, Mazzocchi segue Zaccagni come un'ombra, Candreva e Kastanos cercano traiettorie di gioco, come ai tempi di Sousa. In tre minuti, dal 21' al 24', ci sono tre fiammate granata: Mazzocchi pesca Daniliuc al limite dell'area ma il pallone calciato di sinistro finisce abbondantemente alto; Candreva ha lo spunto decisivo dalla destra con il sinistro e il suo cross diventa un tiro velenoso che Provedel riesce a schiodare dall'angolo basso concedendo corner; Bohinen prende la mira con il sinistro ma il pallone scheggia la traversa. Si scalda l'Arechi ma si rilassa Pirola: l'errore di superficialità in appoggio su Bradaric spalanca praterie per Felipe Anderson. Si immola Gyomber e salva il risultato. Dopo il colpo di testa di Gila (para Costil) sugli sviluppi di calcio d'angolo, è ancora la Salernitana a beneficiare di una palla gol. Contropiede tre contro tre avviato da Candreva e chiuso dallo stesso Candreva con un tiro deviato sull'esterno della rete (31'), dopo l'assist di Kastanos.

Var protagonista

Il film di una partita in controllo e che, anzi avrebbe dovuto premiare la Salernitana alla luce delle palle gol costruite, diventa di colore biancoceleste in seguito all'intervento e alla segnalazione dalla sala Var. Gyomber e Immobile duellano in area di rigore. Gyomber cade e poi cade Immobile che sbraccia e protesta per il fallo del difensore slovacco della Salernitana. Il direttore di gara, Prontera di Bologna, dice di aver visto tutto ma dopo circa un minuto viene richiamato dal Var e dopo il replay decide di assegnare il calcio di rigore che Immobile trasforma spiazzando Costil (42').

La ripresa e il gol di Kastanos

Inzaghi fa scaldare Fazio per sostituire Gyomber molto nervoso e che il rischia anche di essere espulso, prima dell'intervallo. Sceglie però di rimpiazzarlo con Lovato, che viene schierato difensore centrale nel pacchetto a tre. La Salernitana ha un guizzo dopo il tiro alto di Guendozi. E' storia del 10'. I granata recuperano palla sulla trequarti e smistano sulla destra per Mazzocchi. Cross teso, colpo di testa di Candreva, respinta corta di Provedel e tap-in vincente di Kastanos. Che festeggia e veste anche i panni di assist man per un delizioso assist al 15' per Candreva. Mast'Antonio quasi non se l'aspetta. E' spalle alla porta e tira quasi d'istinto verso Provedel ma centra la sua sagoma.

I cambi e Mast'Antonio

Dopo un grande sospiro di sollievo per l'errore a porta vuota di Zaccagni che esce anche per infortunio muscolare, Inzaghi mischia le carte e sostituisce l'ammonito Daniliuc più Bohinen. Al loro posto entrano Fazio (Lovato braccetto destro difensivo) e Legowski. Poi ritorna Mast'Antonio e si carica sulle spalle la Salernitana. E' al limite dell'area, è chiuso da due difensori ma osa e carica il destro. Il pallone è carico d'effetto e sorprende Provedel. Granata in vantaggio al 22' st. Poi inizia un'altra partita: quella della resilienza, della resistenza, della speranza. Vince la Salernitana, la salvezza è un briciolo più vicina.