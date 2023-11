Salernitana-Lazio è partita a rischio: limite 500 posti per il settore ospiti

Il Gos convocato in Questura ha deciso di fissare a quota 500 il numero massimo di tifosi della Lazio che potranno essere ospitati in curva Nord, sabato 25 novembre. La limitazione è molto simile a quella adottata in occasione di Lazio-Salernitana giocata lo scorso 30 ottobre 2022 allo stadio Olimpico. Pure in quella circostanza, la decisione delle forze dell'ordine fu il via libera ai tifosi tesserati granata ma solo per 400 posti. La trasferta fu poi disertata dagli ultras per protesta.

Lo scenario

Giorni fa, l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, organo tecnico del Viminale, aveva esteso la trasferta ai tifosi della Lazio, ponendo come vincolo il possesso della tessera del tifoso. Era stato chiesto anche alla Salernitana di implementare il numero di steward ai varchi d'ingresso e alle forze dell'ordine di rafforzare i servizi. La prevendita dei biglietti per assistere a Salernitana-Lazio era partita regolarmente (vendita dei mini abbonamenti per due gare casalinghe, vendita dei tagliandi per Salernitana-Lazio, giù 650 baby tesserati delle scuole calcio prenotati per l'ingresso nei Distinti a prezzo scontato) ma non era cominciata la vendita dei ticket per il settore ospiti, vincolata alla valutazione definitiva del Gos. La riunione, convocata originariamente per il 21 novembre, è slittata di un giorno e stamattina è arrivata la decisione: solo 500 ospiti, tesserati, al seguito della squadra allenata da Maurizio Sarri.