Granata in campo contro la Lazio: le probabili formazioni allo stadio Arechi

Fischio d'inizio alle ore 15 e tanta voglia di riprovarci, voglia di vincere e di sfatare un altro tabù. Dopo essere passata in vantaggio per la prima volta in campionato, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Salernitana è a caccia della "prima volta" più importante: deve conquistare il primo hurrà del campionato, cerca la vittoria che fin qui ha festeggiato soltanto il Coppa Italia.

Le scelte

In porta ci sarà il portiere della manifestazione tricolore: gioca Costil perché Ochoa è infortunato. In attacco non ci sarà il bomber Dia: non ha fatto in tempo a recuperare, la caviglia è ancora in disordine. In compenso, Inzaghi ha voluto l'immediato inserimento, anzi il ritorno in lista di Cabral. Non si è fasciato la testa, l'allenatore prova a pensare positivo: "In avanti abbiamo l'imbarazzo della scelta", ha detto in conferenza, sforzandosi di non ricordare che dovrà fare a meno non solo di Dia ma anche di Tchaouna. Si preparano Candreva e Kastanos. Sono loro i favoriti sulla trequarti, alle spalle di Ikwuemesi. Gli ultras hanno fatto visita alla squadra in ritro, a Paestum, per invitarla a triplicare gli sforzi in una partita che l'ambiente attende con trepidazione. Sono attesi 500 supporter al seguito della Lazio. Maurizio Sarri, l'allenatore dei biancocelesti, dovrà rinunciare a Luis Alberto, squalificato, ed a Romagnoli e Casale, infortunati.

Le probabili formazioni



SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Gyomber, Fazio, Pirola; Mazzocchi; Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Daniliuc, Bronn, Lovato, Sambia, Martegani, Bohinen, Legowski, Cabral, Botheim, Simy. Allenatore: Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disposizione: Sepe, Mandas, Hysaj, Ruggeri, Pellegrini, Basic, Rovella, Vecino, Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.