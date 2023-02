Salernitana, i guai non finiscono mai: due calciatori infortunati, salteranno la sfida alla Lazio

Ci sono subito bende e cerotti da gestire per Paulo Sousa, nuovo allenatore della Salernitana. Domenica 19 febbraio, giorno del suo debutto allo stadio Arechi contro la Lazio, l'allenatore portoghese dovrà rinunciare non solo a Vilhena, squalificato, ma anche al difensore Troost-Ekong e all'attaccante Boulaye Dia, entrambi infortunati.

Il bollettino

Troost-Ekong ha rimediato una forte contusione al ginocchio sinistro. E' accaduto negli ultimi minuti della partita persa a Verona, poi sostituito da Gyomber. Il difensore si è sottoposto ad un consulto specialistico: dovrà guarire dalla lesione, sarà indisponibile per almeno cinque partite. In infermeria c'è anche Dia: sofferenza al polpaccio, non si allena da tre giorni. Non è utilizzabile per la sfida alla Lazio, si preparano Piatek e Bonazzoli. Ecco la nota del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che William Troost-Ekong si è sottoposto a risonanza magnetica e tac presso il Centro Polidiagnostico Check-Up che hanno evidenziato una frattura del piatto tibiale in seguito a un trauma contusivo. L’atleta ha già iniziato il protocollo fisioterapico ed effettuerà nuovi controlli diagnostici tra due settimane. Boulaye Dia in seguito ad un trauma di gioco nel corso dell’ultima gara di campionato Hellas Verona – Salernitana, ha riportato un ematoma a carico del polpaccio destro. L’atleta proseguirà il suo percorso riabilitativo".