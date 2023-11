La carica di Inzaghi prima di Salernitana-Lazio: "Abbiamo una grande chance, ci possiamo salvare"

La Salernitana ha disperato bisogno di punti: è sul fondo della classifica, dovrà sfruttare le ultime sei partite del 2023 e riparte dalla sfida casalinga alla Lazio. La società ha chiamato a raccolta i tifosi proponendo mini abbonamenti a prezzo scontato e Inzaghi prima dell'allenatore di rifinitura ha ulteriormente caricato la squadra pubblicando il suo "Tutti insieme " sui social. Dia sarà indisponibile e nel frattempo è stato di nuovo inserito in lista Cabral, al posto di Stewart. Il giocatore capoverdiano è reduce dall'infortunio al polpaccio e non è al top della condizione ma potrebbe essere utilizzato per uno spezzone di gara. Senza Tchaouna, Inzaghi in avvio dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1, utilizzando Candreva e Kastanos dal 1', alle spalle di Ikwuemesi. Problemi di assetto, in particolare in difesa, anche per Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio non avrà a disposizione Casale e Romagnoli.

La presentazione

Mentre la squadra si è accomodata sul pullman sociale che l'ha riportata a Paestum, sede del ritiro anticipato, Inzaghi ha presentato Salernitana-Lazio in conferenza stampa. "Sono arrivato da poco ma voglio che la squadra si esprima come ha fatto in alcune circostanze da quando sono arrivato io. Vedo squadra cambiata nell'atteggiamento e nella voglia. Quello che ho visto a Reggio Emilia nel primo tempo ci deve incoraggiare. Abbiamo un avversario ostico, la Lazio, ma sento la squadra sempre più mia. Dia non ci sarà ma per fortuna ho tante scelte e non siamo alle soluzioni obbligate, anzi. Ho molti dubbi nonostante le assenze perché la squadra si è allenata molto bene e nel reparto avanzato ho l'imbarazzo della scelta. Proprio in ragione delle assenze, ci sono giocatori che possono dimostrare di meritare il posto. Cabral è stato escluso dalla lista perché era stato infortunato e adesso lo recuperiamo. Non può iniziare la partita perché è rimasto ai box per un po' di tempo ma è con noi, ce lo teniamo buono e pronto e ci può dare una mano. Questa sosta è servita, purtroppo non ho mai avuto la settimana tipo, perché abbiamo avuto la Coppa Italia e la sosta in mezzo. Dopo esserci allenati bene, non abbiamo alibi e dobbiamo conquistare i punti a tutti i costi. Abbiamo tifosi straordinari e dobbiamo trascinarli dalla nostra parte. Sono molto fiducioso e sono convinto che ci salviamo. Abbiamo una grande chance in casa nostra e quello che abbiamo visto contro il Sassuolo dobbiamo riproporlo per tutta la partita. Sento ambiente e squadra sempre più vicini al mio credo e voglio che domani vedano tutto quello che la squadra sa fare, quello che vedo io in allenamento. Quando giochi contro una squadra che fa la Champions League e che l'anno scorso ha fatto il secondo posto, devi fare la partita perfetta e devi sperare che loro non siano in giornata. Abbiamo una missione salvezza e riusciremo a centrare il nostro obiettivo. Il ritiro ci fa stare insieme e lo hanno voluto i giocatori per compattarsi ulteriormente".