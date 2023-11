Riparte il campionato, delegazione ultras nel ritiro granata: "Avanti Bersagliera"

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

La vigilia della partita Salernitana-Lazio è stata caratterizzata anche dalla presenza degli ultras della curva Sud Siberiano nel ritiro granata, al fianco ed a sostegno della casacca dell'ippocampo. Un gruppetto di supporter, infatti, ha fatto visita alla squadra, nel quartier generale di Paestum.

L'incontro

Gli ultras hanno spronato i calciatori a triplicare gli sforzi in una gara che è molto sentita dalla tifoseria ma che, proiettata sull'andamento del campionato, è la prima di una lunga serie di sfide - ben sei - che attendono la Salernitana fino alla conclusione del 2023. Ci sono 18 piunti in palio e poi comincerà il mercato: Salernitana-Lazio deve rappresentare il nuovo snodo e già Inzaghi, in conferenza di presentazione, ha invitato squadra e ambiente a tentare insieme la rimonta. A proposito del ritiro anticipato a Paestum, l'allenatore ha spiegato: "L’hanno voluto i giocatori:si sono sentiti responsabili, vogliono regalare la salvezza e si sono confrontati con la società. Ora abbiamo una partita importante".

Lo scenario

Sono previsti non meno di 16mila spettatori sugli spalti dello stadio Arechi. La partita coinciderà con la giornata internazionale contro la violenza di genere e prima della gara, insieme a 280 donne, lady Iervolino, la signora Chiara Giugliano, sarà in campo per partecipare alla iniziativa di sensibilizzazione. E' prevista anche la lettura di un messaggio da parte dei capitani, che indosseranno una fascia speciale.