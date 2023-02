Crisi granata, la voce dei tifosi: "La Salernitana cambi il portiere e la mentalità"

I tifosi della Salernitana riflettono sul particolare momento attraversato dalla propria squadra. Il nuovo allenatore, Paulo Sousa, ha esordito con una sconfitta allo stadio Arechi. In serata i ko dello Spezia in casa contro la Juventus e del Verona in trasferta contro la Roma hanno parzialmente attenuato il disappunto. Urge cambiare rotta: servono tre punti contro il Monza.

La voce dei tifosi

Mario De Rogatis: "Ormai si assiste impietriti e con rassegnazione alle sconfitte; a mio avviso la scelta di Sousa nel sostituire Nicola è un peccato di presunzione della società. Sarebbe stato meglio scegliere Iachini o Semplici, più avvezzi alla lotta per non retrocedere, col coltello tra i denti.. Se non si lavora seriamente sul possesso palla, non vedo grandi vie d'uscita, anche perché quando passiamo in svantaggio, sempre per assurdi svarioni difensivi, non sappiamo reagire. Lo scossone auspicato non è servito, è paradossale rilevare che siamo gli unici ad esserci indeboliti con il mercato di gennaio. Ma questo Valencia chi lo ha voluto? Pare la moviola di Carlo Sassi...". Mimmo Rinaldi: "Leggi la formazione... Al primo nome già si impreca. In effetti non riusciamo a capire come un calciatore che ha partecipato a cinque Mondiali faccia la panchina di Sepe. Passiamo alla difesa: abbiamo rigettato più volte la difesa a 3 e anche stavolta l'imprecazione è lì dietro l'angolo. Poi viene il centrocampo tutto fosforo (ironico ovviamente) e allora capisci che sarà un'altra giornata dura. Il gesto di stizza di Piatek all'uscita la fa capire lunga: non gli arriva un pallone neanche se glielo passano con le mani. Da qui in avanti ci servono 4-5 vittorie. Come le faremo non lo so anche perché "nun tiramm" mai. Arriva il Monza domenica: cerchiamo di non fare altre cretinate e Ochoa in porta". Paolo Toscano: "Ancora una sconfitta arrivata come se non ci fosse stato il cambio dell’allenatore. Siamo stati, come sempre, poco incisivi in fase di attacco. Adesso è davvero dura visto che non possiamo permetterci di commettere altri passi falsi. Spero che il mister riesca a far cambiare mentalità a questa squadra che oramai è allo sbando". Ciro Troise: "Squadra da ricostruire nel gioco e nello spirito: un durissimo lavoro attende Paulo Sousa".