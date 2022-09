La Salernitana sfida il Lecce e Ribéry torna in Austria

Dimenticare la Juventus e ritornare nell'agone delle provinciali che studiano da "grandi" per afferrare punti (3, obbligatori) contro il Lecce. È questo il mantra dell'allenatore della Salernitana, Davide Nicola.

La tattica

Il tecnico della Bersagliera ha atteso Gyomber - noie al tendine d'Achille, due giorni di riposo - fino all'ultimo istante utile. Lo ha recuperato in rifinitura ed è pronto a schierarlo in difesa al posto di Fazio. Resta da chiarire la posizione: potrebbe agire da centrale oppure spostarsi su uno dei fianchi di Daniliuc. Dia e Piatek coppia d'attacco, Mazzocchi e Candreva confermatissimi sulle fasce, insieme ai tre centrocampisti Lassana Coulibaly, Maggiore e Vilhena. Occhio ad alcune soluzioni in corsa, ad esempio Mazzocchi che scala sulla linea dei difensori, Vilhena quinto e Kastanos chiamato in causa.

Il viaggio

Nel frattempo lunedì Ribéry sarà ad Innsbruck per sottoporsi all'ultimo, decisivo consulto medico. Sotto osservazione ci sono il suo ginocchio, il menisco, la cartilagine. In Austria sarà presa una decisione. Il campione francese ha svolto per molti giorni terapia conservativa a base di magnetoterapia ma adesso non si escludono altri scenari, compreso l'intervento chirurgico.

Le formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Bronn; Candreva, L.Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.

In panchina: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Motoc, Pirola, Sambia, Capezzi, Kastanos, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Di Francesco.

In panchina: Bleve, Brancolini, Cetin, Gallo, Tuia, Umtiti, Askildsen, Bistrovic, Blin, Colombo, Listowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza. Allenatore: Del Rosso (Baroni squalificato)

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma.

ASSISTENTI: Rossi e Cipriani.

QUARTO UOMO: Camplone.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Passeri.