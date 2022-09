La Salernitana ospita il Lecce, parla Nicola: "Cerchiamo continuità, la Juve è alle spalle"

Dalla Juventus (e polemiche al ralenty) al Lecce: la Salernitana cerca continuità e punti anche contro le piccole, quelle che prima di un avvio di campionato a marce altissime facevano parte della sua colonna. Il rischio potrebbe essere un eccesso di autostima ma non è così: "Ottima prestazione ma ci sono delle cose che dobbiamo migliorare, su tutte l'aggressività nella seconda parte di gara e l'occupazione della terza zona di campo. La prestazione dell'Allianz Stadium può aver soddisfatto, in ragione della caratura degli avversari, ma dobbiamo essere più precisi e qualitativi nella scelta". Rientra anche l'allarme Gyomber: non si era allenato martedì e mercoledì ma oggi ha partecipato all'allenamento di rifinitura ed è tra i disponibili. "Si è allenato", ha detto Nicola, prima di partecipare alla riunione con lo staff medico e al pranzo che fa da prologo al ritiro.

Gli strascichi del Var e la presentazione del Lecce

"A me dei discorsi arbitrali non importa nulla, anzi abbiamo dovuto cancellare in fretta, perché la partita contro il Lecce cade in calendario di venerdì. Il Lecce concede poco - ha subito 7 gol - ha la capacità di restare organizzata per 90', ha idee di gioco e individualità ad esempio Gonzalez e Banda. Ho visto anche la partita contro il Napoli. Tutte le squadere vengono a far punti e anche noi vogliamo farli. Sono bravi anche ad alzare il baricentro, noi sappiamo che è una squadra che va aggredita. Dobbiamo interpretare meglio le posizioni di campo, soprattutto quando siamo bassi". Le ambizioni: "Aspettiamo questa partita perché l'espressione di gioco sta portando frutti. Abbiamo incontrato fin qui sei squadre. Dopo la prossima raccoglieremo più dati e numeri, poi imposteremo la sosta per affrontare le successive otto partite. Vogliamo pensare a noi stessi, vogliamo mettere gioco e punti in cascina. Memori dell'esperienza dello scorso campionato, non possiamo ragionare pensando di avere tempo, ma dobbiamo mettere subito più punti possibile in carniere".

Lo scenario

"Mi conforta la continuità che stiamo avendo, abbiamo continuità nei risultati e muoviamo la classifica ma tutti gli avversari che incontriamo sono competitivi, compresi i neo promossi". Le condizioni di Gyomber: "In questi allenamenti abbiamo provato soluzioni con difensore puro e anche altri elementi che abbiano capacità di spinta, vedi Mazzocchi provato come braccetto già in partita, che ha uno stato di forma importante, merito del presidente che ci ha creduto, oggi uno dei cinque esterni, considerato che c'è anche Vilhena che può fare questo ruolo e che può certamente arrivare in Nazionale. Abbiamo provato sia Gyomber sia Pirola, ma Gyomber sta bene". Pirola è il naturale sostituto di Fazio? "Abbiamo preso giocatori che sappiano interpretare più ruoli. Daniliuc può essere anche braccetto, ad esempio. Pirola fa esclusivamente il braccetto, è molto giovane e avrà tempo per migliorare anche la propria performance. Scelgo di solito in base alle caratteristiche dell'avversario, alle condizioni del giocatore e alle evenienze della partita La soddisfazione maggiore per tutto il gruppo Salernitana è avere attestati di stima dei nostri tifosi, che si stanno divertendo per come le partite vengono interpretate. Dipende dall'impostazione data dalla società, dagli investimenti fatti e dall'applicazione dei ragazzi. Non riesce a farlo una sola persona ma i meriti sono di tutto il contorno". Si è sbloccato Piatek ma importante anche la gestione degli uomini e delle risorse. "Conta molto il lavoro che si sta facendo come squadra. Non credo che ci sia abbondanza: in questo momento con l'assenza di Ribéry ci sono cinque giocatori per due ruoli".