Tracollo granata, la voce dei tifosi: "Iervolino deve dare risposte sul futuro della Salernitana"

Non c'è bisogno di nove partite per attendere il futuro. Anzi, il futuro è adesso. "Oggi è già dopodomani", scrivono i tifosi. Solo adeguati comportamenti calcistici che la proprietà deve mettere in atto possono trasformare la palude di questi giorni - stadio Arechi terra di conquista, Salernitana distributore automatico di punti salvezza a tutte le pericolanti contro le quali ha ceduto l'intera posta in palio negli scontri diretti - in trampolino per il rilancio in Serie B. Finito il fiato anche per i fischi dagli spalti e silenziato Liverani che sarà esonerato (valutazioni in corso su Sabatini), i supporter rivolgono lo sguardo verso la cabina di comando.

La voce dei tifosi



Antonio Positano: "La squadra non merita ulteriori commenti. Un appello per la società è quello di non far indossare più la maglia granata. La squadra deve giocare con la maglia bianca o nera senza il logo". Mimmo Rinaldi: "Non è girata una cosa nel verso giusto dal ritiro ad oggi o meglio a maggio prossimo. La sfida al Lecce lo ha confermato: mezzo tiro degli avversari, deviazione, gol. Vedi la Salernitana e vedi lo spettro di Falcone, che para anche le zanzare che passano. Il conto va servito alla fine ma siamo già alla fine: la fortuna ha già presentato il conto all'inizio del campionato, quando la Salernitana colpiva pali e traverse: è come se la dea bendata avesse tolto quello che aveva dato nei campionati scorsi. La sfortuna questa proprietà se l'è cercata e trovata con determinazione. Prendendo Liverani, si è data il colpo di grazia da sola. Sarà dura guardare calcio da ora a maggio. Oggi è già dopodomani. Quindi uomini giusti al posto giusto: via i consiglieri e praticamente tutti i commedianti che sono scesi per modo di dire in campo. Iervolino chiede l'appoggio? Beh, è accaduto: siamo ultimi da sempre, mortificati da chiunque, zero contestazione a parte 4 striscioni. Facciamo le cose per bene, caro Iervolino: oggi è già dopodomani". Paolo Toscano: "Ottima prestazione, confermato l’attaccamento viscerale alla maglia ed ai colori granata, pronti a dare tutto fino al novantesimo: ovviamente mi riferisco ai tifosi che sono stati, come sempre, esemplari! Per quanto riguarda la squadra è avvenuto l’esatto opposto e credo sia inutile aggiungere altro!". Ciro Troise: "Anche contro il Lecce è andato tutto storto. Dobbiamo solo subire una rete di testa da parte del portiere avversario ed il quadro è completo". Mario De Rogatis: "Come si potrà ripartire con questa società? Riusciranno i nostri eroi a programmare con efficacia la prossima stagione? Esistono ancora gli stimoli giusti? La retorica non manca, ma ora viene il difficile, con la scelta dell'allenatore e l'individuazione di giocatori adatti alla cadetteria. Chiediamo chiarezza per il futuro, lasciare ancora Liverani sarebbe una scelta insensata. Meritiamo di più".