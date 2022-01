Stadio per pochi intimi: all'Arechi entreranno 5mila tifosi

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

L'assemblea della Lega calcio di serie A ha appena approvato all'unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per due turni. a 5mila spettatori il massimo di presenze negli stadi per contrastare l'emergenza Covid. In queste occasioni saranno chiusi i settori ospiti.

Le partite

Per quanto riguarda la Salernitana, il provvedimento impatta sull'arco temporale che comprende Salernitana-Lazio (15 gennaio) e il derby Napoli-Salernitana (23 gennaio). Salernitana-Lazio era stata già valutata dal Viminale: già disposta la chiusura del settore ospiti. Si attende provvedimento per il derby dello stadio Diego Armando Maradona, ma è presumibile che la trasferta sia vietata ai tifosi della Salernitana, com'è accaduto per i napoletani all'andata.