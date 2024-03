Tracollo granata, parla Milan: "Valutazioni su Liverani e sul mercato di gennaio"

Più in basso di così, c'è solo da scavare. Dopo la sesta sconfitta consecutiva, collezionata schierando Gyomber terzino, Simy dopo 7' della ripresa, tirando diverse volte ma non offrendo mai la sensazione di un afflato, di un piglio, di una strategia, la Salernitana sta per aprire la botola anche sotto la panchina di Liverani, che si era presentato con tono dimesso già nella conferenza stampa di presentazione pre-gara.

Lo scenario

Prima di scegliere altre figure professionali, la Salernitana deve interrogarsi sul senso da dare a queste nove partite: vuole solo concludere con dignità la stagione o vuole sfruttare i prossimi due mesi di agonia e Via Crucis in Serie A perché si trasformino in tempo fruttuoso del cambiamento e della programmazione per la Serie B di rilancio? E' questa la domanda spartiacque e che squadra davvero il foglio. Liverani ha fallito il proprio obiettivo e mandato: 1 punto in 5 partite, non ha dato alcuno slancio alla squadra, è stato inghiottito dai problemi e in un mese ha dovuto gestire, invano, anche un contesto da polveriera. Nessun ritiro, punizione, multa, tentativi di ripartenza hanno sortito effetto: le crepe sono profonde, la Salernitana - lo ha detto l'allenatore prima di sfidare il Lecce - "non ha il noi". Dunque Iervolino, presente allo stadio, ha dato mandato all'ad Milan di silenziare Liverani e di annunciare che ci saranno novità. "Stiamo valutando l'operato dell'allenatore e stiamo valutando anche il mercato di gennaio. Il fatto stesso che Liverani non sia in conferenza dopo la partita, lascia intuire che stiamo riflettendo su cosa fare". Se non è un esonero in diretta, poco ci manca. Fa riflettere, nel frattempo, anche quel virgolettato a caldo sul mercato di gennaio. Liverani è stato scelto da Sabatini. Di Sabatini, Milan aveva detto: "Mentore del cambiamento". Tutto è cambiato e l'ad ora dice: "Pensavamo che persone di esperienza potessero riuscire a darci la svolta". Sabatini ha ingaggiato Boateng, Manolas, Weissman, Vignato, Gomis, Zanoli.

L'ago della bilancia

Svuotare l'area sportiva adesso è la scelta da ponderare di più. Se è evidente che esonerare Liverani significhi bocciare la campagna di gennaio su tutta la linea, è pur vero che nove partite da giocare (la prossima Lunedì in Albis contro il lanciatissimo Bologna, la squadra riprenderà ad allenarsi martedì pomeriggio) sono un fardello pesante, se non si indirizzano bene comportamenti. Ecco perché resta in piedi la domanda: la Salernitana è pronta a programmare la B ora? Se sì, deve essere anche pronta a guardarsi intorno, a riavviare lo scouting che ha azzerato già tra ottobre e dicembre e che oggi serve per inquadrare chi resta ma soprattutto quali giovani forti da pescare in quota under facciano al caso del prossimo organico e quali elementi di categoria (Coda in B segna sempre, Pohjanpalo di più) debbano diventare i cardini della nuova Salernitana. Inzaghi potrebbe ripresentarsi sulla panchina del cavalluccio marino, anzi dovrebbe. Se fosse richiamato in servizio, da allenatore sotto contratto dovrebbe accettare l'ultimo scorcio di stagione. Pare incompatibile oggi con Sabatini, soprattutto alla luce del suo sfogo social e del j'accuse nei confronti del dg, quando fu esonerato. Pippo come soluzione tampone avrebbe un senso. Pippo presente al Mary Rosy per ripartire con un orizzonte più ampio, sancito da un contratto rinnovato e quindi più lungo, avrebbe un altro senso, soprattutto se la Salernitana pensasse già adesso di affiancargli un nuovo direttore sportivo, un professionista con il quale c'è feeling dai tempi del Benevento. Questa figura è Pasquale Foggia. In alternativa, c'è Taibi. Ipotesi, scenari, riflessioni a cuore aperto: Iervolino ha avviato ragionamenti al termine della partita, insieme all'ad Milan. Lo ha atteso di ritorno dalla conferenza stampa e all'interno dello stadio Arechi il patron e l'amministratore delegato hanno dialogato a lungo. Sabatini era a Roma. Lo ha relazionato il collaboratore Bergamini, adesso noi coinvolto ovviamente nei ragionamenti del club, perché sono estesi a tutto e tutti. "Poche ore e saprete", ha detto Milan.