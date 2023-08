Sorprese di Serie A e salvezza granata: la Salernitana deve replicare alle piccole con il passo delle grandi

"Clamoroso al Cibali": la classifica di Serie A è capovolta, le piccole hanno il passo delle grandi e le grandi - tranne alcune big, Napoli e Milan su tutte - arrancano e pagano dazio al calcio di agosto. In qualsiasi stagione del campionato, però, i punti sono punti e fanno cumulo. Perciò la Salernitana, per la quale Paulo Sousa aveva immaginato una partenza sprint ma ha più volte detto che non potrà essere performante come riteneva che potesse accadere, dovrà raccogliere tutte le energie possibili per rispondere alle accelerazioni improvvise di Verona, Frosinone, Genoa e Lecce. Contro il Lecce ci sarà il faccia a faccia nel prossimo turno, il 3 settembre, in Salento, ma questa è un'altra storia.

Le sorprese

In questo momento, conta riassumere quanto sta accadendo nelle prime due giornate di campionato. Il Genoa ha sbancato lo stadio Olimpico, sponda Lazio ed i biancocelesti avevano già ceduto punti al Lecce all'esordio. Il Genoa, dunque, ha incassato 3 punti dopo 2 giornate, rimendiando con un blitz alla pesante sconfittta all'esordio (1-4) contro la Fiorentina. I salentini, a propria volta, hanno rimontato la Fiorentina (da 0-2 a 2-2) e hanno raggiunto quota 4 in graduatoria. Non male per una squadra in lotta per la salvezza. Il Frosinone ha fatto l'impresa: tre punti contro l'Atalanta, dopo il ko all'esordio contro il Napoli. Risultato: tre punti dopo due giornate. Occhio al Verona: è a punteggio pieno dopo due giornate, perché ha vinto ad Empoli all'esordio e ha raccolto il massimo contro la Roma, nonostante le due traverse colpite dai giallorossi e le numerose parate del portiere scaligero Montipò. La sorpresa in negativo è l'Empoli: fa fatica in zona gol e si vede: zero punti dopo due giornate trascorse - passaggio importante - a disputare scontri diretti, perché ha perso contro il Verona in casa e contro il Monza in Brianza.

Il compito dei granata

E' approfittare dell'avvio di campionato sulla carta meno complesso per macinare il maggior numero possibile di punti. Patron Iervolino, giorni fa, ha accolto con soddisfazione il pareggio di Roma ma ha anche pungolato a modo suo: "Speriamo non si soffra di pareggite". Pare un gioco di parole e invece c'è un mondo di diffferenza: in questo momento, non servirebbe la politica dei piccoli passi ma il passo delle piccole, un passo da gigante. Ecco dunque che diventerebbe importantissima, strategica una eventuale vittoria casalinga contro l'Udinese, perché significherebbe presentarsi nel prossimo turno, allo stadio di via del Mare contro il Lecce, con lo stesso bottino di punti, 4 a testa. Tra i sogni e la realtà c'è l'Udinese, squadra fisica, tosta, tecnica. Paulo Sousa ha già chiesto pazienza e supporto: occorreranno la migliore Salernitana e un ambiente caldo e passionale per ottenere la vittoria.