Buone notizie dall'infermeria: la Salernitana recupera due giocatori e Fazio fa il provino

L'infermeria della Salernitana si svuota parzialmente: il difensore Lovato e il centrocampista Bohinen sono abili e arruolabili e parteciperanno alla trasferta di Milano, contro l'Inter. Il primo ha smaltito i postumi della distorsione alla caviglia e Bohinen non avverte più fastidio al flessore della coscia destra.

Il provino

Lovato già si allena con il gruppo e Bohinen comincerà a farlo da oggi, 14 ottobre. L'ex Cagliari, che l'Atalanta ha ceduto a titolo definitivo alla Salernitana nell'ambito dell'affare Ederson, si posizionerà sul centro sinistra della retroguardia a tre, completata da Daniliuc e uno tra Gyomber e Bronn. E' verosimile, invece, che Bohinen parta dalla panchina, pronto a subentrare all'occorrenza. Con o senza Kastanos: in queste ore, l'allenatore granata, Davide Nicola, sta decidendo se affrontare l'Inter con il tradizionale 3-5-2, modulo tattico a specchio, oppure rinunciare ad un centrocampista (in questo caso Kastanos), giocare con gli interni Lassana Coulibaly e Vilhena, schierare Candreva un po' mezzala offensiva e un po' trequartista sulla stessa linea di Dia. In quest'ultimo caso la Salernitana si schiererebbe con un duttile 3-4-2-1 che prevede anche il dirottamento di Mazzocchi sulla fascia destra e l'utilizzo dal primo minuto di Bradaric sulla corsia mancina. Con la squadra ci sarà anche Fazio, ma non è scontato che vada in panchina. Il difensore ex Roma, amico del centravanti Edin Dzeko, ex compagno nella capitale e adesso attaccante dell'Inter, sosterrà un nuovo provino per verificare la tenuta della sua caviglia sinistra. Se dovesse avvertire ancora fastidio, potrebbe essere comunque convocato e fare gruppo, così com'era accaduto alla vigilia della sfida casalinga all'Hellas Verona.