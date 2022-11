Trauma cervicale: paura per Lovato, notte in ospedale per il difensore della Salernitana

Nuvole nere sulla testa di Lovato, anzi sul suo collo. Dopo aver atteso a lungo il proprio ritorno in campo, vittima di una distorsione alla caviglia che lo ha messo ko dal ritiro in Austria, il difensore ex Atalanta ha dovuto anchre smaltire i postumi della gastroenterite e oggi si è ripresentato in campo da titolare. E' accaduto pure a causa della sindrome influenza che ha messo ko Daniliuc. La sua partita, però, è finita molto presto a causa di un infortunio al collo, che lo ha costretto anche al ricovero in ospedale.

Lo scenario

L'allenatore della Salernitana Davide Nicola lo ha schierato in linea con Fazio e Bronn. Lovato ha giocato un primo tempo incerto, al punto che Nicola aveva anche pensato di sostituirlo nell'intervallo della sfida alla Cremonese terminata 2-2. Il cambio è avvenuto, ma nel modo peggiore e per cause di forza maggiore. Il giocatore infatti si è fatto male, scontrandosi in modo fortuito, nel secondo tempo, in area di rigore. Tanta paura per lui. E' stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e resterà sotto osservazione per ulteriori 24 ore. Quando ha abbandonato il rettangolo verde era cosciente: ha riportato un trauma cervicale ed è uscito in barella.