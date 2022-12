Guaio muscolare per Sepe: la Salernitana va in Turchia senza il portiere titolare

La notizia è pubblicata in coda alla lista dei convocati per il ritiro invernale in Turchia. Eppure è una notizia da numero 1 e la Salernitana, adesso, impreca e attende il responso dell'infermeria. Il portiere Luigi Sepe ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio. Le sue condizioni fisiche saranno valutate nelle prossime 48 ore, ma c'è il rischio di averlo perso per un periodo medio-lungo. Ad Antalya, dall'8 al 15 dicembre, i granata invieranno i portieri Micai, Fiorillo e Sorrentino.

La lista

E' completata dai difensori Bradaric, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia, Sy, dai centrocampisti Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Radovanovic, Vilhena, dagli attaccanti Bonazzoli, Botheim, Kristoffersen, Orlando, Valencia. Non ci sono i nazionali Dia, Piatek e Bronn. Oltre Sepe, resta in sede a curarsi anche Mazzocchi. .