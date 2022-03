Dietrofront Coulibaly: niente bisturi, la Salernitana prescrive terapia

Terapia, gestione, sguardo rivolto al futuro e all'investimento di mercato da tutelare in qualche modo, sia per la Salernitana che verrà sia per chi potrà richiedere Coulibaly nella prossima sessione estiva. Mamadou sarà curato con terapia conservativa: il club granata e il suo entourage hanno deciso di non ricorrere più al bisturi per porre rimedio alla lesione muscolare al retto femorale.

Lo scenario

Il centrocampista africano si è procurato una nuova lesione muscolare al retto femorale. Si tratta di ricaduta. Il club granata e il suo agente avevano immaginato anche un consulto in Finlandia, propedeutico all'intervento chirurgico, ma si propende per la terapia conservativa, affinché Mamadou, dopo settimana di paziente lavoro, possa ripresentarsi ai blocchi di partenza nel prossimo campionato, a prescindere dalla categoria. La Salernitana lo ha acquistato dall'Udinese e lo scorso febbraio ha pagato la prima tranche (in totale tre, cadenza annuale). Operare Coulibaly adesso significa anche intraprendere un percorso lungo e soprattutto lanciare un messaggio di lunga riabilitazione. Poiché la lesione muscolare è di gran lunga inferiore alla prima, cioè due millimetri anziché i sedici riscontrati in occasione della sfida all'Empoli, adesso sono tutti concentrati a curare il calciatore ma anche a capire i motivi della ricaduta. E' anche un discorso di elasticità della cicatrice. Coulibaly sarà affidato ad un centro fisioterapico ed effettuerà un lavoro di recupero finalizzato anche ad acquisire maggiore massa muscolare, più forza.