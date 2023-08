Martegani dice sì alla Salernitana: è tornato in Italia, tesseramento comunitario

Agustin Martegani, duttile centrocampista classe 2000, è ritornato in Italia. E' tornato per restarci. Lo ha accolto la Salernitana, lo lascia nell'ovatta ancora qualche ora in attesa di ufficializzarne il tesseramento in maglia granata. Martegani avrebbe già preso visione del centro sportivo Mary Rosy e adesso aspetta il via libera per allenarsi.

Lo scenario

E' tutto pronto: Martegani si trasferirà in prestito oneroso - circa 400mila euro - con diritto di riscatto che la Salernitana può esercitare a 4,4 milioni di euro. Ieri è rientrato in Italia e il club dell'ippocampo attendeva il passaporto italiano, del quale è già in possesso la mamma del calciatore, per poterlo tesserare come giocatore comunitario. Questo dettaglio non è di poco conto: significa pure che la Salernitana preferisce lasciare liberi i due slot extracomunitari che ha a disposizione - uno dei due, però, deve essere occupato da un giocatore che abbia almeno cinque presenze in Nazionale o che ne abbia maturate almeno tre nell'ultimo anno - per tesserare ad esempio un attaccante extracomunitario. Martegani ha la duttilità come migliore caratteristica. Può giocare da interno di centrocampo, ad esempio vicino a Lassana Coulibaly, oppure avanzare di qualche metro, agendo sia da trequartista sia da esterno offensivo in un modulo tattico 3-4-2-1 che preveda il suo utilizzo nel ruolo che la scorsa stagione è stato congeniale a Kastanos.