Mercato granata: è fatta per Martegani, frenata per Simy in Turchia

Agustin Martegani, duttile centrocampista classe 2000, potrebbe essere presentato a Salerno già sabato 5 agosto, in occasione del memorial Angelo Iervolino che la Salernitana disputerà allo stadio Arechi contro l'Augsburg. E' questo il felice esito di una trattativa che il diesse granata De Sanctis ha concluso ottenendo il sì del giocatore e il via libera del San Lorenzo.

L'affare

La Salernitana verserà nelle casse degli argentini circa 400mila euro per il prestito oneroso e il diritto di riscatto è fissato a 4 milioni. Poi al San Lorenzo verrebbe accordata una percentuale sulla eventuale, futura rivendita del giocatore. Martegani può giocare da interno di centrocampo ma può anche avanzare il proprio raggio d'azione, giostrando da trequartista o esterno. La Salernitana potrebbe presentarlo ai tifosi già sabato. Se non vi riuscisse, sarà a disposizione di Sousa da lunedì. Potrebbe essere necessario attendere qualche ora in più, invece, per il tesseramento: i granata attendono il passaporto italiano del giocatore (ne dispone già la mamma).

La frenata

I sospiri, invece, riguardano il ventilato passaggio di Simy all'Adana Demirspor. L'attaccante nigeriano aveva svuotato l'armadietto al cento sportivo Mary Rosy ed era partito per la Turchia per definire il proprio trasferimento all'Adana. C'è stata però una nuova frenata. Cedere il giocatore, che comunque non rientra nei piani tecnici di Sousa, significherebbe liberare poi un ulteriore gruzzoletto da investire per l'attaccante che dovrà essere ingaggiato.