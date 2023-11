Nuovo look per il Mary Rosy: la Salernitana programma interventi nel centro sportivo

Nelle more della costruzione del nuovo centro sportivo che sarà di proprietà della Salernitana, in località Magazzeno, il club granata pensa al nuovo look per il centro sportivo Mary Rosy. Le persone che abitano negli appartamenti all'interno del centro sportivo lasceranno le proprie abitazioni tra pochi giorni, scrive l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Lo scenario

Il trasloco darà il via libera alla gestione esclusiva del club, all'interno del Mary Rosy. Il contratto di affitto per altri sei anni ha un costo di 20mila euro al mese. La Salernitana ha fatto posizionare moduli per ospitare i propri uffici. La gestione esclusiva, però, consentirà anche di realizzare camere che poi saranno utilizzate per i ritiri di preparazione alle gare di campionato. Ci sarà anche una cucina con il ristorante per per ospitare calciatori e staff. Verrà ampliata la palestra.