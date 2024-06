La Salernitana aspetta il suo bomber: Petrachi è pronto al "colpo di Coda"

Massimo Coda da Cava de' Tirreni, anzi Passiano, la frazione del suo cuore, non ha mai smesso di pensare alla Salernitana. Pure quando è diventato "hispanico" a Benevento, segnando gol a grappoli. Non ha mai smesso di realizzarne e adesso che è diventato vecchietto terribile potrebbe ritrovare il colore granata. Le strade del mercato sono infinite: il Genoa ha bisogno di un centrocampista e pensa a Maggiore. La Salernitana ha bisogno di rifare l'attacco e pensa al centravanti che è rientrato al Genoa per fine prestito.

Lo scenario

Il Genoa, a scriverla tutta, ha ritrovato in organico pure Aramu, giocatore di talento ma discontinuo: la sua stagione migliore l'ha vissuta tempo fa a Venezia e ora deve ritrovare smalto. E' stato proposto, nell'ambito dell'affare Tutino al quale Petrachi sta lavorando senza sosta. Ma in questo momento, il margine più alto riguarda Coda. Occorrebbe uno scambio di cartellini con Maggiore più un indennizzo a favore della Salernitana. Cosa ha 35 anni e mezzo e con la Salernitana ha vissuto i tempi della Serie B, dopo un lungo inseguimento estivo ai tempi del Chievo Verona.