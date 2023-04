Mazzocchi sprinta verso il Torino: il terzino della Salernitana tenta il recupero

Il cronoprogramma di recupero prevede piscina, riatletizzazione e prudenza. Mazzocchi ha aggiunto perseveranza e caparbietà: il terzino della Salernitana corre al Mary Rosy da tre allenamenti e adesso lancia segnali all'allenatore, allo staff medico che lo valuta ogni giorno facendogli ripetere controlli. Avanti adagio, ma quando si tratta di Mazzocchi, la sua resilienza accorcia i tempi di recupero. Dopo la lieve lesione al gluteo, c'è fondata speranza di riaverlo tra i convocati per la partita del 16 aprile contro il Torino.

Lo scenario

L'infortunio al gluteo lo ha costretto a saltare sia la trasferta di La Spezia sia la sfida casalinga all'Inter. Adesso Pako ha intensificato la preparazione e vuole esserci contro la squadra allenata da Juric. In sua assenza, Paulo Sousa ha schierato Sambia in Liguria e Bronn contro Gosens nella sfida casalinga all'Inter, salvo poi mischiare le carte all'intervallo. L'assenza di Mazzocchi si fa sentire sulla fascia destra: Pako è il giocatore duttile e dinamico, ha forza e assicura cross. La Salernitana lo aspetta per riannodargli al braccio la fascia di capitano che, in assenza di Fazio, hanno diviso lui e Candreva. I controlli dei prossimi giorni saranno decisivi. Se arriverà il via libera, Mazzocchi ritroverà il Torino, il club che si era messo in fila, insieme a Monza e Bologna, per assicurarsi in estate il giocatore nato a Barra. Alla Salernitana era arrivata anche una offerta ufficiale: 2,5 milioni per Pako, proposta rispedita al mittente.