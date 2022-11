E' il giorno di Mazzocchi: Pako granata in sala operatoria

I social grondano messaggi di conforto e incoraggiamento: "Forza leone, forza guerriero: tornerai più forte di prima". Il destinatario è Pasquale Mazzocchi, che si è infortunato a Coverciano, nel ritiro della Nazionale, e che giovedì 24 novembre è costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

L'appuntamento

Fissato alle ore 8.30. Il professore Cerulli, specialista chirurgo ortopedico, lo ha atteso nella sala operatoria di Villa Margherita, a Roma. I tempi post operatori sono piuttosto lunghi: il protocollo prevede assenza dai campi di calcio per un lasso di tempo compreso tra 3 e 6 mesi. Mazzocchi si è fatto male effettuando una rovesciata in allenamento. Il primo controllo effettuato a Coverciano, e confermato dalla Salernitana nella prima visita effettuata al suo ritorno, aveva evidenziato lesione di secondo grado al legamento collaterale mediale. Il club granata, però, ha preferito approfondire e ha ordinato per Mazzocchi anche un consulto specialistico e radiologico. L'esito è stato impietoso: lesione di grado superiore, il terzo, dunque inevitabile il ricorso al bisturi.