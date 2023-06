Operazione Mazzocchi: la Juventus offre ai granata soldi e due giocatori

Pasquale Mazzocchi, capitano della Salernitana, fa gola sia alla Juventus sia al Milan. I rossoneri si erano già presentati al tavolo granata per chiedere informazioni anche su Dia. De Sanctis aveva incontrato Maldini e Massara ai tempi della trasferta di campionato del Diavolo a Napoli. Il Milan ha nei ranghi Adli che è stato anche allenato da Sousa in passato, ma ha innanzitutto il problema di piazzare Ballo Touré e di venderlo a buon mercato, almeno 7-8 milioni di euro.

La Vecchia Signora

A Salerno si discute dei messaggi inviati da Mazzocchi a mezzo social: addio a Salerno o grazie - da capitano - ai compagni che lasceranno la Salernitana? Non cambia la sostanza: Mazzocchi, durante la gestione Sousa, non è stato un inamovibile della fascia destra e spesso lo ha insidiato Kastanos. Inoltre Sousa nella conferenza di presentazione di Cremonese-Salernitana, ha precisato che per il suo schema calcistico urgano esterni alti e che Mazzocchi sia soprattutto un quinto. "Può fare anche l'esterno alto all'occorrenza - ha aggiunto - ma non nell'interpretazione del ruolo che piace a me". In questo impasse si è inserita anche la Juventus che ha avanzato la propria offerta. Iervolino, tra il serio e il faceto, ha detto tempo fa a Mazzocchi che un club terzo interessato debba mettere sul piatto almeno dieci milioni di euro per portarlo via. Il club bianconero ha nel frattempo offerto 4 milioni di euro, più Hans Nicolussi Caviglia a titolo definitivo (la Salernitana può esercitare il riscatto ma il cartellino è valutato 8 milioni di euro) e il prestito di un giocatore della Primavera juventina. I gioielli sono tanti: ci sono il portierino Daffara, i centrocampisti Nonge e Bonetti ma alla Salernitana intriga soprattutto il trequartista-esterno offensivo Luis Hasa, giocatore italo-albanese. E' assistito dallo stesso agente di Maggiore, che non ha pienamente convinto in granata a dispetto dell'investimento fatto in estate. Potrebbe essere ceduto e interessa al Genoa.