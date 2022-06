Salernitana, freccia a destra: il terzino può cambiare, caccia all'attaccante

Lunedì sarà una giornata decisiva per Pasquale Mazzocchi. E' vicino al Monza, spinge anche il Torino per ingaggiarlo. La Salernitana si copre opzionando uno tra Malcuit e Birindelli. A centrocampo, da giorni, c'è interesse e inserimento per Maggiore, il capitano dello Spezia che flirta con il Torino. Le due società stanno dialogando ma il rinvio di 48 ore dell'appuntamento decisivo può consentire al club dell'ippocampo di riformulare la propria offerta non solo al giocatore (già pervenuta, circa 800mila euro netti a stagione, per tre anni) ma soprattutto al club ligure.

Il centravanti

Prosegue il forcing sul centravanti che dovrà assicurare i gol salvezza. Il direttore sportivo De Sanctis è stato in Inghilterra e ha parlato con il Blackburn per ottenere Brereton. Non è l'unico obiettivo in lista, anzi la Salernitana sta lavorando sotto traccia alla definizione di un altro colpo, sempre estero, sempre dall'Inghilterra. Lovato e Okoli sono il pacchetto di contropartite tecniche inserite nell'affare Ederson ma Lovato non ha ancora sciolto le riserve circa il proprio trasferimento alla corte di Davide Nicola. Ieri l'allenatore, in videoconferenza, ha partecipato al summit societario che si è svolto a Roma: De Sanctis, alla presenza del patron Iervolino e dell'amministratore delegato Milan, ha relazionato sull'andamento delle trattative in corso. Nel frattempo la squadra con tanti esuberi è in procinto di partire per il ritiro in Austria a Jenbach. Lo farà non più in charter ma in treno.