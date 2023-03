E' il giorno di Mazzocchi: il ct Mancini richiama Pako in Nazionale

L'Italia chiamò: Mazzocchi si prepara al ritorno in Nazionale. Dopo l'infortunio al ginocchio subito al centro tecnico federale di Coverciano, il terzino della Salernitana ha ritrovato condizione atletica e le corse sulla fascia che lo avevano già portato alla ribalta. E' il capitano della Salernitana, si prepara alla sfida al Bologna di sabato 18 marzo ma queste ore le vive in trepidante attesa: sono il trampolino verso il ritorno in maglia azzurra.



Lo scenario

Il commissario tecnico Roberto Mancini sta per riconsegnargli ufficialmente la notizia del raduno a Coverciano per gli impegni ravvicinati di fine marzo con l’Italia. Dopo gli spezzoni di partita giocati contro il Monza e il secondo tempo che Paulo Sousa gli ha riservato a Genova contro la Sampdoria, Pako è definitivamente sbocciato a San Siro contro il Milan: dalle sue parti sfrecciavano Leao e Theo Hernandez ma il pendolino granata ha ribattuto colpo su colpo, si è difeso attaccandoli. All'orizzonte adesso c'è la sfida del 23 marzo contro l'Inghilterra. Si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e per Mazzocchi, oroginario di Barra, è un sogno nel sogno.