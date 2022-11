Infermeria granata, Salernitana in attesa: Mazzocchi sarà sottoposto a risonanza magnetica

Tutti con il fiato sospeso per le condizioni fisiche di Pasquale Mazzocchi. Il giocatore si è fatto male durante il ritiro a Coverciano con la Nazionale ed è ritornato in sede anzitempo. L'esame diagnostico imminente servirà a verificare l'entità delle lesione e fissare con certezza i tempi di recupero.

Lo scenario

Mazzocchi effettuerà la risonanza magnetica. Si è procurato la lesione del legamento collaterale interno del ginocchio destro ed è stato già visitato dallo staff medico azzurro e poi dai medici della Salernitana. Il protocollo riabilitativo prevede non meno di 2 mesi di stop. Il giocatore, dunque, mette nel mirino la sfida all'Atalanta, in trasferta a Bergamo. Salvo clamorosi recuperi, dovrebbe saltare la doppia partita casalinga, contro Milan e Torino. Contro il Milan, alla ripresa del campionato (4 gennaio, ore 12.30, stadio Arechi), Nicola dovrebbe piazzare Sambia sulla fascia destra, in ragione della contemporanea squalifica di Candreva.