Allarme sulla fascia destra: la Salernitana è in ansia per Mazzocchi

Primi passi verso La Spezia e primi dubbi per Paulo Sousa. In attesa di recuperare tutti i giocatori impegnati con le Nazionali in Italia e in giro per il mondo, l'allenatore granata fa i conti con alcuni intoppi di natura muscolare, che potrebbero spingerlo a modificare la formazione di partenza allo stadio Picco, il 2 aprile.

Infermeria

Dopo l'infortunio muscolare di Crnigoj - ha risposto alla convocazione della Slovenia, sotto sforzo dopo gli allenamenti il quadro clinico è peggiorato - la Salernitana deve adesso gestire un risentimento muscolare che sta costringendo Mazzocchi a lavorare adagio e con molta preoccupazione. La Salernitana ha programmato esami di controllo e teme una lievissima lesione. Non così lieve, però, da scongiurare il rischio di dover saltare il faccia a faccia con lo Spezia, Domenica delle Palme. Pako sprinterebbe poi per farsi trovare pronto di nuovo all'Arechi il 7 aprile contro l'Inter ma al momento il dubbio è fortissimo e si prepara Sambia.