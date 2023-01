Salernitana, consigli per gli acquisti: per il casting del centravanti c'è anche un argentino

La ricerca del centravanti in casa Salernitana è spasmodica, prosegue senza sosta. Il direttore sportivo De Sanctis vuole assicurare a Davide Nicola un attaccante fisico, ben strutturato, che possa fungere da alternativa a Piatek. E' stato sondato Seferovic ma la società granata non è convinta di ingaggiarlo: pochi minuti giocati, un groviglio di clausole con Galatasaray e Benfica. I portoghesi sono proprietari del cartellino e hanno fissato l'obbligo di riscatto del giocatore a 2,5 milioni di euro. La Salernitana dovrebbe sostanzialmente ereditare queste condizioni pur chiedendo di ritoccarle leggermente.

Il casting

Così il diesse De Sanctis ha di nuovo sondato il Genk per arrivare ad Onuachu. Il Genk però propone il trasferimento a titolo definitivo del giocatore e si tratterebbe di una operazione da inserire poi come posta di bilancio sul prossimo anno fiscale. Si tratta di una operazione complessa che appesantirebbe ulteriormente il bilancio della società già costretta a fare i conti con spese di acquisti e procure legate e alle precedenti gestioni del mercato. Nelle ultime ore, dunque, hanno preso quota altre due candidature. La prima è di Lucas Boyé, argentino dell'Elche. Ha già giocato in Italia, pure in Serie A: lo ha fatto con la maglia del Torino. La seconda è quella di Nicholson dello Spartak Mosca. La Salernitana valuta, sonda, ha anche cercato uno scambio con lo Spezia: Verde in cambio di Bonazzoli, ma Bonazzoli non pare convinto. L'arrivo di Salva Ferrer in maglia granata, invece, prescinde da Botheim. Proposto come esterno sinistro il giovane francese Providence, classe 2001, francese. A centrocampo la Salernitana ha bloccato lo sloveno Crnigoj e sta discutendo la formula del trasferimento con il Venezia. I lagunari vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto ma la Salernitana potrebbe neutralizzarlo optando per il prestito oneroso. Capitolo cessioni: Capezzi si trasferisce a Perugia dove ritroverà Fabrizio Castori.