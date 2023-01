Volata di mercato, ultimi fuochi d'artificio: la Salernitana sceglie il centravanti

Serdar Dursun e Jovane Cabral sono i nomi e cognomi caldissimi sull'agenda di Morgan De Sanctis, il direttore sportivo granata. Occhio anche a Bonazzoli. A Lecce non è passata inosservata la sua assenza dal gruppetto di giocatori che Nicola ha mandato a scaldare nel secondo tempo. A pochi giorni dalla conclusione della sessione invernale del calciomercato, la Salernitana si prepara a piazzare gli ultimi colpi ma deve anche tenere d'occhio i propri casi irrisolti.

Lo scenario

Bonazzoli guadagna 1,5 milioni di euro a stagione, ha ancora tre anni di contratto ed è stato pagato 5,2 milioni di euro in estate. A lui si sono interessate, in ordine sparso, lo Spezia che vuole scambiarlo con Verde, poi la Cremonese, pure la Fiorentina e la Lazio. La Salernitana risponde a tutte la stessa cosa: propone la cessione a titolo definitivo, vuole l'indennizzo per rientrare dell'investimento. Stesso scenario per Kastanos. Lo sondano il Bari e l'Ascoli ma la Salernitana lo cede solo a titolo oneroso, perché in estate lo ha pagato 1 milione di euro. E' un nodo di mercato anche Bohinen: il norvegese gioca sonnacchioso ed involuto, lo aveva sondato il Torino ma adesso i granata del Nord hanno investito massicciamente su Ilic e quindi Bohinen deve rigenerarsi nella Salernitana, al netto di sorprese dell'utim'ora.

Gli acquisti

De Sanctis ha bloccato Salva Ferrer, il quinto dello Spezia. Vorrebbero, però, scambiarlo con Botheim. Nel frattempo deve ingaggiare l'attaccante che assicuri a Nicola sufficienti rotazioni con Piatek e Dia, quest'ultimo poi destinato al grande mercato internazionale (la Salernitana eserciterà il riscatto e poi lo cederà), in prima fila la Premier League. Arriverà un attaccante per rimpolpare la batteria. Constatata la difficoltà a mettere le mani su Onuachu che il Genk non cede in prestito e neppure privandosi dell'obbligo di riscatto, la Salernitana sta valutando alcuni profili. Ci sono Babacar del Copenaghen (proprietà del Sassuolo) e Delort. Nelle ultime ore, però, De Sanctis pare aver rotto gli indugi puntando forte su Serdar Dursun e Jovane Cabral. Il primo è un turco di passaporto tedesco, punta del Fenerbahce. Ha messo insieme dieci gettoni, ha trovato poco spazio, ha segnato un gol. E' stato proposto e il diesse ci pensa. Jovane Cabral, invece, ha 24 anni, è originario di Capo Verde ma passaporto portoghese, attaccante più mobile dello Sporting.