Mercato Salernitana, fari accesi in attacco: i granata sognano Milik

Perde quota la trattativa per riportare Djuric in maglia granata e ci sono spiragli, invece, per definire l'affare con il calciatore polacco. Arkadiusz, 28 anni, 186 centimentri, era stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato all'Olympique Marsiglia. La Salernitana ci prova. Potrebbe essere lui il centravanti da affidare a Davide Nicola a luglio, nel ritiro in Austria.

Gli altri colpi

Nel frattempo la Salernitana è sulle tracce del romanista Felix e per il centrocampo punta lo spallino Esposito. Vuole trattenere i tre moschettieri: per lasciare Ederson alla corte granata, deve resistere alle offerte dell'Atalanta (15 milioni) e soprattutto dell'Inter che è arrivato ad offrirne 21. Bohinen è un punto fermo, dichiarato incedibile anche nel summit di mercato tra Iervolino, Milan e De Sanctis. Dialogo fitto con il procuratore di Lassana Coulibaly per trattenere anche il centrocampista originario del Mali.