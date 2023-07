Capricci e "mal di pancia" in attacco: la Salernitana osserva anche un esubero del Milan

Ante Rebic e Federico Bonazzoli appartengono alla stessa categoria di giocatore: sono forti tecnicamente ma scontenti, avulsi dal proprio contesto di lavoro, di squadra e di gruppo. Mentre la Salernitana prova ad oltranza a piazzare Bonazzoli per il quale si registra un riavvicinamento del Verona, il Milan è ai ferri corti con Rebic e lo ha escluso dalla tournée americana.

I rifiuti

Rebic ha deciso di non accettare il trasferimento in Arabia Saudita e nicchia a proposito del Besiktas. In realtà sono anche i turchi a riflettere bene, in ragione del suo lauto ingaggio. L'attaccante guadagna 3,5 milioni netti a stagione e solo se fosse trasferito in prestito potrebbe diventare un giocatore appetibile anche in Serie A. La Salernitana osserva, riflette. Quando De Sanctis ha intavolato discorsi con i rossoneri soffermandosi su Adli e su Maldini, quest'ultimo poi passato all'Empoli, ha passato in rassegna anche alcuni profili di attaccanti. Origi non ha aperto ad alcuno scenario di mercato: vuole respirare aria di altissima classifica, il Milan lo considera allo stesso modo un esubero e infatti per mandargli segnali ha escluso pure lui dalla lista dei convocati per la tournée.

L'idea

Rebic, invece, può essere una soluzione, ma al momento non c'è possibilità di impostare una trattativa, non ancora. Dipenderà, infatti, non solo da alcuni incastri di mercato e dalla volontà del giocatore ma anche da quanti atleti la Salernitana riuscirà a propria volta a cedere per alleggerire il budget (da Bonazzoli a Simy) e poi dalla collaborazione del Milan, perché dovrebbe accollarsi almeno i due terzi dell'ingaggio del giocatore che il prossimo 21 settembre compirà 30 anni. Si tratterebbe del copincolla dell'operazione che la Salernitana ha già portato a termine l'anno scorso con Piatek: l'Hertha Berlino aveva un esubero e sostenne la Salernitana nel forte esborso. Sousa ha già allenato Rebic. E' accaduto nel 2015 a Firenze, nella squadra dove c'era anche Sepe.