Mercato granata in fermento: Palomino in arrivo, offerta per Basic, Bohinen verso il Genoa

Due rinforzi da ossatura base e un principe sonnacchioso che potrebbe lasciare a breve la maglia granata. E' questa la sintesi delle ultime ore di calciomercato. Bohinen, il centrocampista norvegese della Salernitana, potrebbe trasferirsi al Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni in caso di salvezza. Il Genoa ha il polacco Jagiello che non rientra nei piani tecnici. Sabatini, però, ha chiesto informazioni alla Lazio per Basic. L'Atalanta libera lo stopper Palomino.

Lo scenario

Il trasferimento di Bohinen ha subito un rallentamento fisiologico nelle ultime ore: il giocatore sta facendo anticamera perché la Salernitana non ha perso solo Coulibaly a centrocampo ma anche Maggiore squalificato e quindi c'è bisogno di individuare un partner di ruolo per abbinarlo a Legowski nel derby. Basic può lasciare la Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Palomino non è stato schierato dall'Atalanta nella sfida di coppa Italia contro il Milan. Kolasinac si è ristabilito dall'infortunio. Via libera, dunque, per lo stopper argentino.