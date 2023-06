Valzer delle punte e porte girevoli: la Salernitana offre Bonazzoli, sirene turche per Botheim

Il mercato della Salernitana non riguarda al momento solo Mazzocchi, per il quale si registra una offerta - soldi più contropartite tecniche - della Juventus. I granata cercano anche acquirenti per Federico Bonazzoli, che Sousa ha accantonato nelle ultime otto partite della propria gestione e neppure ha invitato a riscaldarsi durante le gare, lasciandolo costantemente in panchina. L'ultima sua presenza in campo risale al 16 aprile: 32' contro il Torino. Poi l'oblio. Le sue capacità tecniche restano indiscutibili: Federico Bonazzoli, grande protagonista della prima salvezza della Serie A, l'anno scorso, fa gola a tutti i club neo promossi e pure a qualche ambiziosa società di Serie B.

Le offerte

La Cremonese, ade esempio, fresca di retrocessione, ha bussato all'uscio della Salernitana e ha preso informazioni. Potrebbe trattare l'ingaggio di Bonazzoli sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di immediata risalita in Serie A e altrattanto potrebbe fare il Parma, che ha steccato il ritorno in massima serie dopo l'eliminazione dai playoff ad opera del Cagliari. I sardi, tempo fa, erano fortemente interessati a Bonazzoli: accadde durante la gestione Mazzarri. Resta sullo sfondo anche il corteggiamento della Lazio. L'intoppo è rappresentato dall'ingaggio: Bonazzoli guadagna 1,5 milioni di euro a stagione. Iervolino ha inoltre pagato 5,2 milioni di euro il suo cartellino. Nel frattempo si è fatto avanti il Galatasary per Botheim. Lo ha conosciuto e apprezzato la scorsa estate, durante le amichevoli del ritiro estivo svolto dalla Salernitana in Turchia. Per Botheim, il "Gala" propone uno scambio con Morutan, il gioiellino che ha incantato a Pisa ma che i toscani, rimasti in Serie B, non potranno riscattare.