Caccia all'attaccante: la Salernitana può pescare in Champions League

La Salernitana può pescare in Champions League e prenotare per l'allenatore Nicola l'attaccante che servirà ad impreziosire il parco giocatori, in prima linea. Il profilo al quale pensa il diesse dei granata, Morgan De Sanctis, è Boulaye Dia, calciatore senegalese con cittadinanza francese, attaccante del Villarreal.

Lo scenario

Nella lista del cavalluccio marino, Boulaye Dia si aggiunge a Pinamonti e Bonazzoli, anzi probabilmente balza "al comando delle operazioni", sul primo rigo del taccuino. In Ligue1, due anni fa, ha raggiunto il suo record di gol (14). Nella Liga spagnola, invece, ha segnato 5 gol ma ha all'attivo anche 8 presenze nell'ultima edizione di Champions League. Avventura finita in semifinale di ritorno contro il Liverpool: 79' in campo e un gol, quello del provvisorio 1-0 per gli spagnoli. Il suo cartellino costa 14 milioni di euro. Operazioni in arrivo anche a centrocampo: la Salernitana vuole abbinare Crnigoj a Djuricic.