Offerte dalla Bundesliga e Ligue 1 per due gioielli granata: la Salernitana respinge l'assalto

La Salernitana ha respinto in queste ore due offerte dalla Bundesliga e dalla Ligue 1. Sui taccuini tedeschi e francesi era stato cerchiato in rosso il profilo di Lorenzo Pirola e Matteo Lovato, "gemelli" nell'Under 21 ma soprattutto difensori giovani e forti sui quali il club granata ha investito.

Lo scenario

Si tratta di un investimento a lungo termne: Pirola è stato appena riscattato dall'Inter, è stato pagato 5 milioni di euro e ha prolungato il proprio contratto fino al 2027. Lovato è un patrimonio del club granata, che lo ha ricevuto come contropartita tecnica (valore 11 milioni) l'estate scorsa, nell'ambito della trattativa che ha portato Ederson a Bergamo. Così De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha risposto "no, grazie" quando si sono fatte avanti Wolfsburg e Olympique Marsiglia. Pirola ha margini di miglioramento enormi. E' entrato in punta di piedi nella Salernitana, ha guadagnato spazio e fiducia di Paulo Sousa, in Nazionale Under 21 il Ct Nicolato lo ha fatto anche giocare difensore centrale. 26 partite in campionato, 2 gol, la sensazione che sia già diventato la nuova colonna della difesa granata insieme a Gyomber sono gli elementi di valutazione che lo hanno reso incedibile. Impegnata nella continua opera di rafforzamento e contemporaneamente di ringiovanimento della rosa per garantirsi una futura patrimonializzazione, la Salernitana ha anche puntato sul norvegese Hjelde, centrale alto 190 centimetri, mancino, di proprietà del Leeds, calciatore dell'Under 21 norvegese.