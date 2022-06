Consigli per gli acquisti: la Salernitana per la difesa fa la spesa a Genova

In attesa di incontrare il direttore sportivo in pectore, Riccardo Bigon, e di dare una risposta all'Inter che ha offerto 21 milioni di euro per il cartellino del brasiliano Ederson, la Salernitana monitora il mercato dei difensori. Il club granata ha confermato Gyomber e Radovanovic, non dovrebbe privarsi di Fazio, sebbene "il comandante" sia legato a filo doppio all'ex diesse Sabatini.

I nuovi profili

Le attenzioni del cavalluccio marino sono concentrate sull'ingaggio di un terzino sinistro e di due difensori centrali. Per la fascia mancina, è sempre vivo l'interesse per il pisano Beruatto ma la soluzione di categoria è rappresentata da Cambiaso, terzino del Genoa, scadenza di contratto nel 2023. Il giocatore è nato nel 2000, dunque è un under e non fa neppure cumulo in lista. Ha giocato quasi sempre da titolare fino a gennaio, poi ha dovuto saltare diverse partite a causa di un problema al ginocchio dal quale si è ristabilito. Il messicano Vasquez, contratto fino al 2026 con il Grifone ma ferma volontà - già comunicata al club di appartenenza - di continuare a giocare in Serie A, è invece il difensore centrale di piede mancino seguito con molta attenzione e sul quale la Salernitana è pronta a fiondarsi. Si è proposto anche Maksimovic, prosegue il dialogo con il procuratore di Djuric, centravanti a scadenza di contratto (Besiktas e due club inglesi su di lui), entro il prossimo fine settimana ci sarà il colloquio con il procuratore di Verdi che la Salernitana vuole trattenere rilevando il cartellino del Torino che scade nel 2023.