La Salernitana e "Bernardo Silva": De Sanctis cena con l'agente di Kastanos

Prove tecniche di futuro. In un noto ristorante di Pontecagnano Faiano, il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha incontrato il procuratore di Kastanos, l'agente Mario Giuffredi. Il calciatore cipriota è al centro del progetto di Paulo Sousa, che lo ha ribattezzato "Bernardo Silva" e lo ha trasformato in una scintillante sottopunta. Il gol realizzato da Kastanos per il provvisorio 1-2 che ha poi dato via libera alla rimonta contro l'Udinese, è la fotografia non solo dello stato di forma di "Greg" ma pure della consapevolezza del giocatore, della costante fiducia che riceve e che ripaga.

Il contratto

Però il mercato è un insieme di dettagli, di equilibri, di blindature, di approcci. Kastanos fa gola anche ad altre squadre e il procuratore Giuffredi ha voluto incontare la Salernitana per sondare. Dal punto di vista della durata contattuale, è complicato in questo momento allungare ulteriormente il vincolo di tesseramento di Kastanos, che è già legato al club granata fino al 2026. Anzi, è proprio il contratto lungo a mettere la Salernitana in una posizione di forza. La valutazione del cartellino è piuttosto alta - non meno di 6,7 milioni di euro - anche perché la Salernitana l'estate scorsa fece prima scadere la data utile per l'esercizio del diritto di riscatto e poi andò a trattativa privata decidendo di acquisire la proprietà del cartellino, pagato 1 milione di euro. Dunque ha speso e non svende, non regala.

La spina

Prima della cena ha anche fatto capolino l'allenatore Paulo Sousa e durante i pasti si è appalesato pure Kastanos, coinvolto nella discussione, a testimonianza non solo della stima che la Salernitana gli accorda ma anche dell'importanza del tema trattato. Kastanos è parte integrante della base dalla quale ripartire: Sousa ha già stilato e consegnato a De Sanctis la lista dei "suoi riconfermati". Ci sono però pure alcuni calciatori in lista di sbarco: Sepe, pure lui assistito da Giuffredi, è uno di questi. Dopo l'arrivo di Ochoa, il portiere napoletano è scivolato in seconda fila nelle gerarchie. Prima di Salernitana-Udinese, ha volentieri lasciato il posto tra i pali a Fiorillo, un gesto di amicizia e generosità ma anche la fotografia di un rapporto che non è mai sbocciato con Sousa. Alcune settimane fa c'è stato un approccio dell'Inter per coinvolgerlo in un ruolo di secondo o terzo portiere, alle spalle di Onana. Si valuta. Sepe, però, non vorrebbe allontanarsi molto da casa. In forza del suo robusto contratto, circa 1,1 milioni di euro, la Salernitana vorrebbe cederlo e alleggerire il monte ingaggio. Sepe sarebbe propenso a farlo, previo allungamento del suo contratto di una ulteriore annualità.