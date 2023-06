Salernitana, grandi manovre a centrocampo: nella lista della spesa c'è pure un portoghese

Nella terra di mezzo, la Salernitana dispone del "millepiedi" Coulibaly e del cigno Bohinen. Ha perso Vilhena, che difficilmente riprenderà, dopo aver fatto scadere la data per esercitare il riscatto (3,5 milioni) rimandando il dialogo con la retrocessa Espanyol ad un'eventuale trattativa privata. Inoltre Coulibaly, molto richiesto in Europa ma non al prezzo di 10 milioni fissato dalla Salernitana, potrebbe assentarsi tra gennaio e febbraio, se partecipasse alla prossima edizione della Coppa d'Africa.

La lista degli acquisti

E' evidente, dunque, che la Salernitana abbia bisogno di almeno un paio di elementi (forse tre) per rimpinguare le rotazioni del proprio reparto nevralgico. Con il Milan resta sempre in piedi la trattativa per il passaggio in granata di Brescianini: il suo ingaggio non porterebbe via un grande dispendio di risorse. De Sanctis ha sul taccuino Sohm, il bravo centrocampista del Parma che ha guadagnato il passaggio del turno agli Europei Under 21 con la sua Svizzera, a discapito dell'Italia che è stata sconfitta dal gol di Botheim. In aggiunta a Sohm, però, la Bersagliera ha messo gli occhi su José Paradela, centrocampista classe 1988, in forza agli argentini del River Plate. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Intriga anche un altro giocatore: è portoghese ed è una delle colonne della formazione lusitana che ha guadagnato all'ultimo istante utile la qualificazione ai quarti di finale. Si tratta di Tiago Dantas. L'anno prossimo non sarà più under, ma il classe 2000 è un giocatore forte, tecnico, dotato di buon calcio. Ha personalità. Lo ha dimostrato quando in prossimità del 90' si è presentato sul dischetto del calcio di rigore che ha garantito il passaggio del turno al Portogallo. Il giocatore è stato ceduto in prestito dal Benfica al Paok di Salonicco. Adesso dovrebbe tornare alla base: metà cartellino valutato 4 milioni di euro, 7 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Dipenderà anche dalla capacità di spesa e dagli investimenti: la formula del prestito con diritto di riscatto gioca certamente a favore di Paradela.