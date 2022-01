Samba a centrocampo: la Salernitana ingaggia un calciatore brasiliano

Il direttore sportivo Sabatini accelera. Dopo aver definito l'ingaggio di Bohinen, il dirigente della Salernitana ha messo nel mirino anche un centrocampista brasiliano. Lo scrive l'edizione on line del quotidiano Il Mattino.

La scheda

Si tratta di Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, 22 anni, centrocampista centrale del Fortaleza. Ha giocato l'ultima partita lo scorso dicembre: 45' contro il Bahia. In totale, 2626' dallo scorso maggio nel campionato brasiliano, due assist ed un gol. E' di proprietà del Corinthians, che lo ha girato in prestito al Fortaleza. Piede destro, già nel giro della Nazionale under 20, arriverà alla corte del cavalluccio marino a titolo definitivo.