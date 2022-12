Mercato granata, cominciano le grandi manovre a centrocampo: Salernitana in osservazione

Il centrocampo è l'ombelico del mondo granata: tutte le trattative cominciano dalla zona nevralgica e sfociano nel settore dove l'allenatore Davide Nicola ha individuato alcune lacune o comunque correttivi da apportare. Bohinen si è ristabilito dall'infortunio ma la Salernitana ha comunque deciso di intervenire nel ruolo. Ufficialmente lo farà per cercare l'alternativa al norvegese Emil, ma in realtà cerca anche il colpo extralusso (il napoletano Demme, in prestito) per dare sprone a Bohinen. Nel frattempo l'allenatore granata ha chiesto anche un suo vecchio pupillo. Si tratta di Filip Djuricic, 32enne serbo che in estate, svincolatosi dal Sassuolo, preferì svoltare verso la Liguria e accettare il corteggiamento della Sampdoria.

Il mercato d'inverno

Adesso la trattativa con Djuricic si riapre e la Salernitana vorrebbe assicurare al proprio allenatore un giocatore esperto e bravo, che possa giocare da mezzala ma anche da trequartista all'occorrenza. Resta da definire la posizione di Kastanos e di Capezzi. Quest'ultimo ha mercato in Serie B. Le vie del mercato sono infinite ma al momento "finiscono" a centrocampo anche per quanto riguarda i pezzi pregiati della Salernitana e le potenziali cessioni. Il Nottingham Forest, infatti, ha fatto un sondaggio per Lassana Coulibaly. Il centrocampista maliano vale non meno di 8 milioni di euro e l'operazione, che al momento è un approccio, può diventare trattativa se avrà i requisiti della rapidità e della liquidità immediata che poi il club granata potrà nuovamente investire per ingaggiare un adeguato sostituto di Lassana. Al direttore sportivo De Sanctis è stato anche proposto Bruno Costa, 25enne centrocampista del Porto. La valutazione del cartellino è 3 milioni di euro. C'è però l'intoppo della clausola rescissoria.