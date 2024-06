Bonazzoli trova squadra, fissato il prezzo per Coulibaly: la Salernitana prosegue con le cessioni

Bonazzoli guadagna 1,5 milioni netti e Coulibaly poco più di 1 milione. In Serie B, non sono ingaggi sostenibili. Perciò il direttore sportivo della Salernitana, Gianluca Petrachi, al netto degli ingaggi di Caligara, pupillo di Sottil dai tempi dell'Ascoli, e del bomber Tutino che sta provando a strappare a un'agguerrita concorrenza, deve innanzitutto procedere con le cessioni dei cartellini e soprattutto degli stipendi pesanti.

Lo scenario

Dopo aver venduto Tchaouna, alla Lazio che prende anche Sepe (dando così via libera all'arrivo di Thiam in granata) e che aspetta anche Dia, corteggiato pure in Arabia Saudita, la Salernitana ha fissato il prezzo per Coulibaly. La quotazione di mercato del suo cartellino è 4 milioni. Lo ha chiesto il Monza. I brianzoli, a propria volta, devono prima cedere Bondo alla Fiorentina, ricavando una cifra vicina ai 7 milioni. A quel punto potranno investire su Coulibaly. C'è anche il Venezia tra gli estimatori di Bonazzoli. Una destinazione che piace molto all'attaccante. Proprio in Veneto, durante l'esperienza al Verona che poi non lo ha riscattato, Bonazzoli ha trovato l'ambiente congeniale nel quale instaurare rapporti affettivi molto forti ed extra campo. Il Venezia è dunque in ballo, insieme al Como. A Verona, invece, dovrebbe trasferirsi Kastanos, valutato 2 milioni. Il Genoa ha Coda sotto contratto per un altro anno. Ai grifoni liguri piace da tempo Giulio Maggiore. Potrebbe essere imbastito uno scambio. Il Genoa a propria volta corrisponde alla Salernitana i 2 milioni concordati al momento dell'acquisto del cartellino di Bohinen, al quale era legato l'obbligo di riscatto nel caso di salvezza dei rossoblu, poi avvenuta.