Mercato granata: la Salernitana alza il prezzo per Bohinen e Coulibaly

Il regista e il mediano, il fine dicitore e il cattura-palloni: il centrocampo della Salernitana, l'anno scorso allo stadio Olimpico contro la Roma, brillava di luce propria ed era impreziosito da Ederson. Poi il brasiliano è andato via e in granata sono rimasti Emil Bohinen e Lassana Coulibaly. Il primo è prigioniero del proprio torpore, dal quale non si è mai destato definitivamente, complice anche un fastidioso infortunio. Coulibaly, invece, ha confermato le proprie doti di dinamismo e catapulta, nonostante sia un giocatore muscolare, il classico mediano. La salvezza è ormai in cassaforte, i granata si accingono a disputare il terzo campionato consecutivo in Serie A. La costruzione della prossima rosa partirà dalle rinconferme dell'ossatura base della squadra ma è inevitabile che alcuni giocatori facciano gola ad altri club e tra questi - è inutile nasconderlo - ci sono proprio Bohinen e Coulibaly.

Lo scenario

Il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, ha fatto il prezzo per Lassana: chiede 9,10 milioni di euro. Il club dell'ippocampo è soddisfatto del rendimento del centrocampista maliano ma è pure consapevole che, alla soglia dei 27 anni, sia questo il momento di negoziare il suo cartellino per poterne ricavare attivo di mercato. Coulibaly guadagna 950mila euro a stagione e il suo ingaggio, unito alla quotazione del cartellino, ha spinto molti estimatori a fare un passo indietro. Pare che il Tottenham si sia ritirato in buon ordine, così come il Lens. Restano in scia Monaco, Marsiglia e Lione. I soldi richiesti per la cessione, in Europa, sono soltanto nella disponibilità di società che militano in Bundesliga e in Premier League. In Italia, ad esempio, Lassana piace a Fiorentina, Torino, Bologna e Sassuolo, ma si fermerebbero ad un'offerta di 7 milioni di euro o più plausibilmente ad un'offerta di 5 milioni più contropartita tecnica. Bohinen, invece, è reduce da un campionato sonnacchioso, che non ha contribuito fin qui all'eplosione del talento norvegese né alla sua totale valorizzazione. In ragione dell'età più giovane (24 anni), la Salernitana sarebbe anche orientata a trattenerlo per un'altra stagione ma vuole discuterne con il suo procuratore. L'agente, lunedì 22 maggio, sarà presente in tribuna allo stadio Olimpico.